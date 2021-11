Picerno, Colucci si presenta: “Qui con entusiasmo, non voglio fare promesse”

Leonardo Colucci, nuovo tecnico del Picerno, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa di presentazione

Nuovo tecnico in casa Picerno. Esonerato Antonio Palo dopo quattordici gare in cui ha conquistato sedici punti, frutto di quattro vittorie altrettanti pareggi e sei sconfitte. Al suo posto ecco LeonardoColucci, tecnico ex Ravenna e conosciuto dai più pe aver indossato in carriera le maglie di Verona e Bologna tra le altre.