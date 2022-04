Picerno, Colucci: “Ko a Palermo? Condizione psico-fisica non al top, ma niente alibi”

Le parole del tecnico del Picerno, Leonardo Colucci, a margine del ko rimediato in casa del Palermo

Il Picerno crolla al "Barbera" sotto i colpi di un Palermo scatenato, andato in gol con Brunori, Floriano e Soleri. 4-0 il risultato finale che permette ai rosanero di volare a -2 dal secondo posto. Un match analizzato in sala stampa dal tecnico rossoblu Leonardo Colucci, intervenuto come di consueto nel post gara.

"Quanto sono pesate le assenze? Io dico sempre che gli assenti hanno torto e che bisogna parlare dei presenti. Una squadra come la nostra deve giocare con una condizione psico-fisica eccellente altrimenti paghi quando vieni a giocare in questi stadi, che incutono timore. Ma è giusto che questi ragazzotti facciano esperienza: solo attraverso l'esperienza puoi dire di essere un giocatore importante. Mi dà noia che non abbiamo giocato il secondo tempo. Ma dobbiamo pensare alla prossima. Cosa è successo? Mercoledì abbiamo lasciato sul campo energie psico-fisiche. So cosa significa, avendo giocato. Non voglio accampare alibi. Oggi ho valutato dei ragazzi per il futuro del Picerno".