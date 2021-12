Picerno, Colucci: “Contento delle ultime prestazioni. Con l’Andria non sarà facile”

Leonardo Colucci, tecnico del Picerno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica contro la Fidelis Andria, valida per la diciassettesima giornale del girone C di Serie C

Reduce dal successo di misura contro il Palermo, il Picerno si prepara alla trasferta di Andria. La compagine allenata da Leonardo Colucci ha conquistato nel turno precedente il secondo risultato utile di fila, dopo aver fermato l'Avellino sull'1-1. Il tecnico dei lucani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica contro la Fidelis, match valido per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17:30. Di seguito le dichiarazioni di Colucci:

"Al di là dei quattro punti sono contento di quella che è stata la prestazione dei ragazzi. Spesso quando fai una gara importante culmina con un risultato positivo. Affronteremo una squadra che gioca bene, organizzata. Dovremo fare attenzione, ci sono state delle partite dove l'Andria non meritava di perdere. Dovremo limitare i loro attacchi e poi cercare di offendere quando avremo palla".