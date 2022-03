Picerno-Campobasso 3-2, i prossimi avversari del Palermo rimontano due gol di scarto

L'AZ Picerno recupera i due gol di svantaggio e batte 3-2 il Campobasso al "Curcio". I lucani giocheranno domenica al 'Barbera' col Palermo

Allo stadio comunale "Donato Curcio" il Picerno si è imposto per 3-2 contro il Campobasso nel recupero della trentesima giornata di Serie C Girone C, con la gara che era stata rinviata per neve.