Pescara, terza panchina biancazzurra per Zeman. Accordo fino a giugno per il boemo

Dopo lo "Zeman ter" a Foggia, il boemo si ripeterà anche a Pescara in Serie C

Zdenek Zeman, pronto a rimettersi in gioco all'età di quasi 76 anni, è tornato ad allenare il Pescara. Il tecnico boemo ha guidato una delle formazioni più attrezzate e divertenti da osservare per gli spettatori imparziali nella stagione 2011/2012, annata che ha messo in risalto talenti italiani del calibro di Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Mattia Perin.