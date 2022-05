Pescara, Sebastiani: “Delle Carri nel ruolo di Ds? Non sarebbe un problema. Zeman…”

L'attuale presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, si è espresso sul futuro del club abruzzese e sul possibile arrivo di Zeman in panchina

"Confermo che Daniele Delli Carri, non solo quest’anno ma anche nel recente passato, ha cercato di darmi una mano per trovare soci o qualcuno che acquistasse la società. Sarà il nuovo d.s.? Lo stimo tantissimo. Per me non sarebbe un problema. Zeman? Non mi sbilancio. Vorrei poter condividere le scelte con chi arriva. Quest’anno sicuramente non deciderò solo io".