Pescara-Juve Stabia, probabili formazioni: ritorno di Zeman, Silipo e vista playoff

La preview della sfida di Serie C tra il Pescara di Zeman e la Juve Stabia

⚽️

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Pescara-Juve Stabia. Il match - valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C - è in programma alle ore 14.30 allo stadio Adriatico. Grande enfasi attorno al mondo biancazzurro per il ritorno in panchina di Zdeněk Zeman, in seguito all'esonero di Alberto Colombo, arrivato nella settimana successiva al ko rimediato in casa dell'Audace Cerignola.

COME ARRIVA IL PESCARA L’allenatore boemo ha l’arduo compito di motivare e rivitalizzare un gruppo parzialmente lacerato da tensioni e risultati al di sotto delle aspettative conseguiti negli ultimi mesi. Ricostituire un’identità tangibile sul piano collettivo, instillare una mentalità forte ed un impianto di gioco marcatamente propositivo. Obiettivo propedeutico a mantenere il piazzamento in classifica. Oggi il Pescara è terzo in graduatoria a quota 48 punti nel girone C di Lega Pro, a meno 28 punti dal Catanzaro capolista e distaccato di 16 lunghezze dal Crotone secondo. Fondamentale per gli abruzzesi conservare la graduatoria per mantenere una vista confortante in ottica playoff.

Un processo articolato e graduale di crescita e identificazione della squadra nei meandri della sua filosofia calcistica. Audacia, indole propositiva, intensità e coraggio. Imporre il proprio gioco, fare la partita, aggredire l’avversario, comandare le operazioni e attaccare la porta rivale. Zeman basa il suo calcio su dei principi imprescindibili sviluppati nel 4-3-3 utilizzato dalla piccola Olanda rosanero negli anni 80 fino al suo ultimo Foggia. Un sistema che si sviluppa partendo dalla costruzione dal basso attraverso il portiere fino alle verticalizzazioni immediate dei centrocampisti per gli attaccanti, passando per i tagli verso l’interno degli esterni, triangolazioni veloci e sovrapposizioni dei terzini.

Davanti a Plizzari, Brosco e Boben comporranno il tandem di centrali difensivi; Cancellotti e Milani esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Palmiero nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo che probabilmente verrà completato dagli intermedi Mora e Gyabuaa. Merola e Cuppone potrebbero formare il tridente con Vergani terminale offensivo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA La squadra campana nel 2023 ha totalizzato una sola vittoria, rimediando cinque sconfitte e due pareggi. Altra questione preoccupante quella che riguarda il subentro di Sandro Pochesci. L'ex allenatore della Ternana, dopo esser giunto alla guida della Juve Stabia lo scorso 30 gennaio al posto dell'esonerato Leonardo Colucci, non è riuscito nell'intento di dare un'identità costante e tangibile alla squadra e soprattutto di portare risultati confortanti a casa dopo un periodo di estrema difficoltà. L'attuale mister delle vespe in sede di conferenza stampa pre gara ha così presentato la sfida con il Pescara:

"Ho incontrato solo una volta Zeman e finì 3-3 all'ultimo secondo, stiamo parlando dell'eccellenza: di un allenatore che ha fatto la storia. Normale che quando c'è un cambio solitamente c'è una reazione forte. Mi aspetto un Pescara molto motivato, tutti daranno il mille per mille ma noi dobbiamo pensare soltanto a casa nostra ricompattandoci. Sarà una partita molto difficile contro una squadra di grande qualità, domani si chiuderà il cerchio avendo affrontato tutte le prime cinque: in queste partite ho visto cose positive al di là dei risultati che non seno venuti ma siamo una squadra troppo preoccupata e bisogna lavorare sul piano mentale per ritrovare compattezza nei reparti e credere nelle nostre idee giocando tutti uniti. Inutile pensare di essere belli a vedere, c'è un obiettivo da raggiungere al più presto perché la classifica inizia a essere preoccupante ma sapevamo le difficoltà che ci sarebbero state. Il Catanzaro no fa testo, se abbiamo perso qualche punto è stato con Picerno e Taranto dove potevamo fare qualcosa di più. In questo periodo ho trasmesso zero stando ai risultati ma sono sicuro che non sia così. Sono il primo responsabile ma non dobbiamo andare oltre perché così facciamo soltanto il male della Juve Stabia. Dobbiamo ricompattarci per far tornare entusiasmo al nostro presidente".

Rimanendo in tema gialloblù, in seno alla rosa guidata da Pochesci è presente un ex giocatore del Palermo, Andrea Silipo. Fantasista di proprietà del club targato City Football Group, impiegato 21 volte nel girone C di Lega Pro, siglando tre reti ed effettuando due assist. E con ogni probabilità nella sfida di Pescara, partirà dal 1'.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PESCARA (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora; 30 Merola, 9 Vergani, 27 Cuppone. All. Zeman.

JUVE STABIA (3-5-2) 1 Barosi; 13 Cinaglia, 25 Altobelli, 24 Caldore; 96 Maggioni, 23 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 11 Ricci, 70 D’Agostino; 20 Silipo, 7 Pandolfi. All: Pochesci.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

DOVE GUARDARLA — Pescara - Juve Stabia, partita valida per la 10a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, sabato 4 marzo alle 14.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.