Pescara-Juve Stabia 2-2, pari all’esordio per Zeman: a segno l’ex Palermo Silipo

Termina in pareggio il match tra Juve Stabia e Pescara, 30a giornata di Serie C

Un punto per Zdenek Zeman e il suo Pescara contro la Juve Stabia, nel match valevole per la 30a giornata del girone C di Serie C . All'Adriatico termina 2-2, ospiti bravi a recuperare i due gol di svantaggio arrivati tra primo e secondo tempo.

Al minuto 42 Pescara in vantaggio con Lescano. Cross preciso di Desogus per l'attaccante biancoazzurro che supera Russo di testa. All'inizio della ripresa l'attaccante abruzzese si ripete e firma il raddoppio, stavolta con un rasoterra preciso da dentro l'area. A metà ripresa però la Juve Stabia accorcia le distante con l'ex Palermo, Andrea Silipo. Il classe 2001 si fa strada e conclude con il mancino in area alla sinistra di Plizzari. I campani completano la rimonta con Zigoni, che in contropiede ribalta l'azione e buca il portiere ex Milan.