Perinetti: “Playoff mini lotteria, difficile fare pronostici”

Giorgio Perinetti, tra i top manager per esperienza, carisma e qualità, del calcio italiano, ex dirigente di Roma, Juventus, Napoli e Palermo, tra le altre, si sofferma sui playoff di Serie C nel corso di un'intervista concessa al "Corriere Adriatico".

"Per me è una mini lotteria. E’ una competizione assolutamente intrigante. Dipendesse da me avrei ragionato con altri criteri. Per esempio avrei mescolato subito le carte facendo scontrare le squadre dei tre gironi. Ci sarebbe stato un po’ più di brio, maggior vivacità. Quanto al resto ci sono tantissimi incroci, difficile davvero fare pronostici".