Penalizzazione Juve Stabia, il club tuona: “Danneggiati, pronti a bloccare playoff”

Il club campano tuona dopo la penalizzazione comminata per il mancato versamento di ritenute dello scorso anno

Dopo la penalizzazione di due punti in classifica comminata alla Juve Stabia per il mancato versamento di ritenute dello scorso anno, il club tuona. Le vespe, attualmente undicesime nel girone C, saranno costretti a vincere con la Virtus Francavilla e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi per poter accedere agli spareggi.