Palermo, tutto fatto per il rinnovo di Floriano: il jolly offensivo firma con il club rosa fino al 2022. I dettagli

L’esterno offensivo dei rosanero Roberto Floriano ha finalmente concluso l’accordo per il suo prolungamento contrattuale con la società siciliana targata Hera Hora. Arrivato durante la sessione del calciomercato invernale dello scorso anno, il classe ’86 è stato indubbiamente uno degli attori protagonisti della cavalcata che ha portato la compagine allenata dal tecnico Rosario Pergolizzi alla promozione in Serie C. Dimostratosi fin da subito al centro del progetto avviato dal neo allenatore Roberto Boscaglia fin dall’inizio del ritiro tenutosi in quel di Petralia Sottana, il numero 25 ha messo nero su bianco il rinnovo di contratto che lo legherà alla società del patron Dario Mirri fino al 2022.

Giocatore duttile e dalla qualità sopraffina, Floriano ha fin da subito instaurato un legame forte con squadra e piazza, diventando con il passare del tempo un dei leader indiscussi della compagine rosanero. Esperto del dribbling sia nello stretto che in velocità, può giocare sulla catena offensiva di destra e di sinistra, ma anche abbassarsi sulla linea dei centrocampisti ricoprendo il ruolo di esterno tanto gradito dallo stesso Boscaglia. Il club, infatti, ha senza troppi indugi deciso di prolungare ulteriormente il suo rapporto sportivo con il calciatore ex Bari, come mostrato dallo stesso agente dell’attaccante Alberto Quadri tramite i suoi canali social. Floriano sarà dunque nuovamente protagonista nel prossimo campionato di Serie C, che avrà inizio il 27 di settembre, quando il Palermo farà il suo esordio ufficiale sul campo del Teramo alle ore 15.

