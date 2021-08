Palermo, ricordi Lores Varela? L’uruguaiano riparte dalla Serie C. I dettagli

Perinetti ritrova Ignacio Lores Varela: l’ex Palermo vicinissimo al Siena

Ignacio Lores Varela, uruguaiano classe 1991, approdò alla corte di Maurizio Zamparini nell'estate del 2011 con l'auspicio di emulare le gesta dei connazionali Edinson Cavani ed Abel Hernandez. Le cose, però, non andarono esattamente così, con il calciatore che ha lasciato Palermo prima in prestito e poi a titolo definitivo nel 2014. Oggi, dopo svariate esperienze italiane ed estere, il calciatore potrebbe ripartire dalla Serie C e in particolare dal Siena. Secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb", il ds Perinetti sarebbe al lavoro da settimane per assicurarsi le prestazioni del calciatore per i prossimi due anni.