Palermo-Padova, Oddo: “Voglia di ribaltare il risultato. Entusiasmo e coraggio”

Tempo di vigilia in casa Padova . La squadra di Massimo Oddo si appresta ad affrontare il Palermo di Silvio Baldini nella finalissima dei playoff di Serie C . La partita è in programma alle ore 21.15 domenica sera nella splendida cornice del Renzo Barbera che si prevede gremito in ogni ordine di posto. Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ultimo impegno della stagione biancoscudata. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma da parte nostra c'è la voglia e l’intenzione di ribaltare il risultato. Abbiamo giocato un primo tempo di 90 minuti e siamo sotto di un gol, ora nel secondo tempo dobbiamo vincere ma avremo dovuto farlo anche con il pareggio. Servirà una grande partita, l'importante sarà la convinzione, dovremo mettere in campo coraggio e tecnica. Sicuramente dovremo fare qualcosa in più dell’andata, anche se non abbiamo fatto una brutta partita, siamo stati puniti da un episodio che ha deciso tutto. Il Palermo? Arriva da una serie di risultati importanti ma anche il Padova, non dimentichiamoci che abbiamo eliminato la Juventus U23 che poteva tranquillamente arrivare in finale per la qualità della rosa, e poi Catanzaro che avrebbe probabilmente meritato di arrivare in fondo. Ci vuole positività, entusiasmo e coraggio. Dispiace per le assenze, ma vengono con noi tutti perché serve il contributo di tutti i giocatori. Loro pressano molto alto, ma se avremo coraggio avremo molte possibilità, non mi aspetto una gara così diversa dall'andata. Formazione? Non ho nessun dubbio, ieri ho fatto le ultime scelte. Ceravolo? Gioca lui e altri dieci. Rigori? Non si sa bene chi ci sarà se arriveremo a quel punto quindi è inutile fare liste adesso, ma ovviamente ho in testa chi possono essere i rigoristi. Provarli solo il giorno prima sono convinto non serva a nulla. Siamo piacevolmente sorpresi dal numero di tifosi che arriveranno per l’occasione. 500 persone fino a Palermo vista la lontananza e le problematiche di spostamenti è un gran numero, so che si stanno organizzando anche qui in città. Vogliamo dare una gioia a tutti quelli che ci seguiranno, questa città lo merita".