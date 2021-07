Palermo, definite le amichevoli del ritiro: primi test con Potenza e Monopoli

Il Palermo si appresta ad iniziare la nuova stagione di Serie C 2021-2022. La compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi sarà impegnata nel ritiro pre-campionato di San Gregorio Magno, dove sosterrà due test amichevoli contro Potenza e Monopoli

Il Palermo si appresta ad iniziare la nuova stagione di Serie C 2021-2021. La compagine rosanero guidata da Giacomo Filippi svolgerà la preparazione pre-campionato a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno ed è in fase di definizione il programma del ritiro che comprenderà anche test con altre formazioni per preparare al meglio la prossima stagione. Intanto sono già arrivate le date delle prime due amichevoli che il Palermo sosterrà in fase di ritiro. Ad annunciarlo il club di proprietà di Hera Hora che attraverso i propri canali ufficiali ha diramato la seguente nota.