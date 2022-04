Paganese-Monopoli, le formazioni ufficiali: fuori Starita, Tommasini dal 1′

Le formazioni ufficiali di Paganese-Monopoli, anticipo della 35a giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17:30

Anticipo della 35a giornata del girone C di Serie C, al "Marcello Torre " di Pagani in campo i padroni di casa azzurrostellati e il Monopoli. La compagine campana è reduce dal punto prezioso ottenuto contro il Palermo, la vittoria però manca alla Paganese dal 22 febbraio. Pugliesi che invece inseguono il secondo posto per il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, cinque vittorie di file per gli uomini di Colombo. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 17:30.