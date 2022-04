Paganese-Monopoli 0-1, i pugliesi fanno sei: segna Grandolfo, Catanzaro ora a -1

Sesta vittoria consecutiva per il Monopoli, superata di misura la Paganese nella gara valida per la 35a giornata del girone C di Serie C

Settima vittoria consecutiva per il Monopoli, superata anche la Paganese nell'anticipo della 35a giornata del girone C di Serie C. I pugliesi si portano adesso a -1 dal Catanzaro secondo in classifica, in attesa della gara tra i giallorossi e il Monterosi Tuscia.

Prima occasione dopo otto minuti per il Monopoli, Borrelli si fa strada nell'area di rigore avversaria e scarica in porta ma trova il portiere di casa con un ottimo intervento. Alla mezz'ora prova a rendersi pericolosa la Paganese con Firenze, l'ex Crotone vede Loria fuori dai pali e prova una conclusione al limite dell'impossibile, la sfera si spegne di poco sopra la traversa. Al 36esimo altra grande parata del portiere di casa, Baiocco. Mercadante si livera bene e calcia in porta ma l'estremo difensore gli nega la rete. Il gol però è nell'aria e arriva un minuto più tardi con Grandolfo, cross preciso di Mercadante e vantaggio pugliese.

Nella ripresa ancora pericoloso Firenze, si oppone bene Loria. Poche occasioni nel secondo tempo, il Monopoli amministra bene il vantaggio senza rischiare nulla, Paganese che fa fatica a trovare azioni pericolose nonostante i diversi cambi operati da Grassadonia. Al termine dei tre minuti di recupero, il direttore di gara sancisce la fine del match.