Paganese, indetto silenzio stampa: il comunicato del club

La Paganese ha comunicato che tutti i tesserati non rilasceranno alcuna dichiarazione agli organi di informazione

Con le ultime due delicatissime partite alle porte, la Paganese, si chiude in silenzio stampa fino a nuova comunicazione. Dopo aver raggiunto la salvezza all'ultimo respiro lo scorso anno, il club campano, è deciso a centrare nuovamente l'obiettivo con Raffaele Di Napoli in panchina: subentrato all'esonerato Grassadonia. La squadra e i dirigenti non rilasceranno, dunque, alcuna dichiarazione agli organi di informazione. A darne notizia è la stessa società biancazzurra tramite una nota ufficiale.