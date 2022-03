Paganese, il DS D’Eboli: “Avellino derby importante. Primato? Per me il Catanzaro…”

Queste le parole del DS D'Eboli, che vede il Catanzaro favorito sul Bari, in vista di Paganese-Avellino, derby campano di Serie C girone C

"Veniamo da una importante vittoria a Catania. A Potenza non abbiamo giocato neanche noi per neve e abbiamo potuto recuperare qualche giocatore acciaccato, così come l'Avellino che ha avuto una settimana di lavoro in più. Una partita per noi importantissima perché dobbiamo guardarci dietro, l'Avellino deve guardare avanti, sarà un derby calcisticamente parlando accesso perché abbiamo tutti bisogno di fare punti. De Vito l'ho visto crescere, quando ho iniziato nel 98-99 era nelle giovanili dell'Avellino, ama la sua città, ha già fatto bene ad Avellino, chi meglio di lui per capire lo stato attuale della società e della città. Castaldo è quasi recuperato e per sabato dovrebbe essere a disposizione; Maniero se trova la continuità giusta può farla da padrone in serie C. Al momento per me il Catanzaro è una macchina da guerra, non sbaglia un colpo e lo vedo avvantaggiato".