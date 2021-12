Paganese, Grassadonia: “Riscattiamo Picerno, Turris tosta. Portiamo grande rispetto”

Le parole del tecnico della Paganese alla vigilia del derby campano contro la Turris

La Paganese si prepara a scendere in campo domani per sfidare la Turris . Il derby campano vedrà la squadra di mister Grassadonia vedersela contro i secondi in classifica che vengono da un periodo positivo e vogliono continuare a rincorrere il Bari .

La sconfitta di Picerno da parte della Paganese ha riscaldato un po' gli animi, ma c'è subito voglia di cancellare e ripartire al più presto, fornendo fin da subito una prestazione di livello con l'obiettivo di scacciare le critiche. Nella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Paganese Gianluca Grassadonia che ha presentato la sfida di domani sottolineando come la Turris sia una squadra forte e ben attrezzata.

"Non è stata una settimana semplice, chiar oche abbiamo fatto una pessima partita a Picerno. Abbiamo segnato tre gol ma in ogni sortita gli avversari hanno creato pericoli. Abbiamo lavorato sulla partita di domani, contro un avversario importante, secondo in classifica. Servirà grande rispetto ma anche personalità, abbiamo lavorato sulle due fasi per affrontare la Turris".