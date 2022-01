Paganese, Grassadonia: “Possiamo fare risultato con tutti. Bari? Rosa competitiva”

Le parole di Grassadonia in vista di Paganese-Bari, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie C girone C

Gianluca Grassadonia, tecnico della Paganese, ha tenuto una conferenza stampa in preparazione della sfida contro il Bari: "Una settimana importante, stanno arrivando calciatori adatti al nostro credo. Domani valuteremo chi andremo a recuperare e con loro ci andremo a giocare la partita. Dobbiamo cambiare mentalità, il mercato è improntato su questo. Serve crederci e fare punti al di là dell'avversario. Abbiamo visto la partita dell'andata in video, eravamo in un periodo di fiducia, poi sono entrate tante difficoltà. Tuttavia possiamo fare risultato con tutti. Bari con tante assenze? Mignani ha una rosa talmente competitiva che potrà scegliere".