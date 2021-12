Paganese, Grassadonia: “Complimenti ai ragazzi, Juve Stabia di un altro pianeta”

Gianluca Grassadonia, tecnico della Paganese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria degli azzurri nel derby campano contro la Juve Stabia

La Paganese torna a vincere dopo quattro sconfitte di fila. Gli uomini allenati da Gianluca Grassadonia hanno conquistato tre punti importanti nel derby contro la Juve Stabia . Dal canto loro, le Vespe non perdevano in campionato dalla gara contro la Turris , datata 30 ottobre. Il tecnico della compagine azzurra è intervenuto al termine della sfida in conferenza stampa, in cui ha commentato la bella vittoria dei suoi:

"Faccio i complimenti ai ragazzi, è stata una vittoria voluta e combattuta, i ragazzi si sono sporcati nel vero senso della parola. Abbiamo la necessità di fare punti e di ritrovarci. Avrei preferito parlassero i ragazzi, perché era giusto che dopo tanto tempo prendessero loro la parola, ma la società ha voluto altrimenti e sono qui io. Tre punti fondamentali per arrivare all'obiettivo, che è assolutamente la salvezza. Iniezione di malizia ed aggressività? Sì è costata punti, alcuni ragazzi non erano così quando sono arrivato, dietro c'è un lavoro pesante fatto di professionalità e attaccamento alla causa. Piano piano si stanno ritrovando. E non è facile a livello mentale giocare con quattro sconfitte sul groppone contro una squadra che non è alla nostra portata come la Juve Stabia, stiamo parlando di un altro pianeta. Faccio i miei complimenti a loro per l'attaccamento e la voglia di portare a casa i tre punti che ci danno un po' di respiro e ci faranno arrivare quanto prima al nostro obiettivo"