Paganese, Grassadonia: “Avellino? Ricevuto due regali dall’arbitro. 3-0 ingiusto”

Le parole del tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, a margine del ko rimediato ieri contro l'Avellino

"Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la grande prestazione fatta fino al primo regalo, non fatto da noi, e cioè parlo fino all'espulsione, che voglio chiaramente rivedere. Poi la squadra ha iniziato a fare il 'fai-da-te' che mi hanno innervosito, perché bisognava capire che, in quel momento, dovevamo rimanere in partita, quindi non giocare sull'istinto ma giocare da squadra e compatti. Poi, voglio rivedere il calcio di rigore: per me è l'ennesimo regalo. Una squadra che è viva, nel momento in cui calcia Tito, difende il portiere. Se avessimo avuto più personalità, li avremmo impensieriti di più. Ma ripeto, alla mia squadra faccio i complimenti per l'abnegazione e per la cattiveria messa in campo. Dispiace poi che la partita sia stata rovinata perché un calciatore non può essere sanzionato così a 30 metri dalla porta. Dal momento del calcio di rigore La mia squadra ha mollato a livello inconscio e ha perso una grande occasione, dobbiamo crederci fino alla fine e crescere di personalità. Una squadra con personalità e coraggio non può andare allo sbando, concedendo il terzo gol. Il 3-0 non ci sta per quanto fatto dai ragazzi, per l'impegno: sono arrabbiato per questo".