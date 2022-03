Paganese, comunicato della società: “Due rigori non concessi con la Fidelis Andria”

La nota ufficiale della Paganese, prossima avversaria del Palermo, contro l'arbitraggio nel match di Serie C perso contro la Fidelis Andria

Il verdetto dello stadio "Degli Ulivi" ha detto Fidelis Andria-Paganese 1-0 in questa 33^a giornata di Serie C girone C . La società campana non è d'accordo con l'arbitraggio di questo match ed ha rilasciato questa nota tramite il proprio sito ufficiale:

"Ancora una volta, l’ennesima in questa stagione, dobbiamo registrare a nostro sfavore episodi che ci condannano oltre i nostri demeriti. Ci riferiamo ai due calci di rigore, non concessi, nel secondo tempo della gara di questo pomeriggio al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria. Due episodi su cui l’arbitro ha sorvolato, in modo clamoroso, dopo quello concesso nel primo tempo alla Fidelis Andria. Con quest’ultimo sono ben 14 quelli fischiati contro, sino ad ora, solo 2 quelli a favore. In questa fase della stagione, con i punti che pesano sempre di più per la salvezza, non possiamo più sottacere. Sino ad ora abbiamo, con rispetto, accettato ogni decisione, ora è giusto rimarcarli. Lo faremo nelle sedi opportune per far valere le nostre ragioni e tutelare i nostri sacrifici".