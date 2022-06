Padova-Palermo, seduta biancoscudata: differenziato per Jelenic, Ronaldo in gruppo

In vista della finale dei playoff Serie C d'andata Padova-Palermo, sono in dubbio Pelagatti, Germano e Jelenic. In gruppo Ronaldo e Cissé

Mediagol ⚽️

Il tecnico Massimo Oddo prepara la finale d'andata dei playoff di Serie C, in programma allo stadio "Euganeo" sabato 5 giugno contro il Palermo. Una gara complicatissima per entrambe le formazioni che va organizzata nei minimi dettagli per poi gettare le basi per la gara di ritorno al "Barbera".

Nella seduta di allenamento pomeridiana, il giornale sportivo online Trivenetogoal news ha evidenziato del differenziato per Pelagatti, Germano e Jelenic, alle prese con fastidi muscolari e acciacchi di varia natura. Tutti e tre sono considerati recuperabili per domenica. Regolarmente in gruppo Ronaldo e Cissé, che sono a disposizione.