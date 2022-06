Padova-Palermo, Oddo: “Onore ai tifosi per il gemellaggio ma qui abbiamo fame tutti”

Le dichiarazioni prepartita di Padova-Palermo del tecnico biancoscudato Oddo a pochi minuti dalla finale d'andata dei playoff di C

"Ho sensazioni positive. Sono queste le partite per cui viviamo, per cui vale la pena di fare questo mestiere. Si incontrano due grandi squadre e due grandi tifoserie gemellate. Onore a loro. Entrambe siamo pronte per affrontare questa gara speciale. Il pubblico c’è, a inizio stagione molto meno. Si è creato entusiasmo, il merito è tutto dei ragazzi che hanno saputo affrontare questo campionato e non si sono mai arresi. Abbiamo fatto una rincorsa incredibile ma non siamo riusciti a raggiungere il primo posto, ora abbiamo una seconda possibilità per andare in B. Contano i dettagli adesso. La fame ce l’hanno tutti. Non è semplice giocare i playoff dopo il fallimento della regular season. È un campionato a parte, incontri squadre anche inferiori. Abbiamo conquistato questa finale con merito, ora ce la giochiamo insieme al Palermo che ha fatto un percorso straordinario come noi. Sarà una bella gara”.