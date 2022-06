Padova-Palermo, il meteo non sorride alla finale dei playoff: prevista forte pioggia

Per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo si aggiunge anche la variabile meteo: allo stadio "Euganeo" dovrebbe piovere dopo le 21

Un avversario comune tra Padova e Palermo che si inserirà a gamba tesa allo stadio "Euganeo" per la finale d'andata dei playoff di Serie C potrebbe essere il meteo. Infatti, dopo le 21.00, orario in cui si sarà battuto il calcio d'inizio del match, una forte pioggia potrebbe condizionare il match tra biancoscudati e rosanero.