Padova-Palermo, Ghirelli: “Due finali piene di emozioni, saranno senz’altro sold-out”

Le dichiarazioni del presidente della Serie C sulla doppia finale dei playoff tra Padova e Palermo, con l'andata all'Euganeo domenica sera

Francesco Ghirelli , presidente della Lega Pro , ha parlato da Ferrara per le finali del torneo E-Sport Serie C. soffermandosi anche sulla finale playoff di Serie C tra Padova e Palermo :

"Sarà una finale bellissima, piena di emozioni con due grandi club con stadi dalla grande storia. Saranno soldout e anzi, nel corso di queste ore abbiamo consentito con deroghe ad un incremento della capienza su Padova. Non vogliamo tornare all’autoriforma come successo 10 anni fa, l’intenzione è quella di eliminare ripescaggi e riammissioni ma per farlo dobbiamo attendere che il calcio vada verso la riforma. Quando questo avverrà saremo i primi a dire stop ai ripescaggi. Quest’anno mi auguro che non ci siano tante episodi del genere, la situazione dovrebbe essere sotto controllo, senza eccessive sofferenze dei club”.