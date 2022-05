Padova, Oddo: “Sofferto, ma creato più di loro. Playoff percorso duro fino alla fine”

Le parole del tecnico del Padova, Massimo Oddo, a margine della sfida playoff contro la Juventus Under 23

Non è bastata la rete di Barrenechea alla Juventus Under 23 per staccare il pass per la Final Four: è il Padova ad accedere alla semifinale dei Playoff di Serie C , in virtù dell'1-0 dell'andata. Un risultato analizzato dal tecnico della compagine veneta, Massimo Oddo, intervenuto in sala stampa.

"Abbiamo sofferto ma il calcio è questo. Abbiamo preso gol e siamo andati un pò in sofferenza ma credo che abbiamo fatto una buona gara in fin dei conti. Non ci facciamo ingannare dal risultato, un’altra squadra oggi avrebbe perso con un risultato più largo, noi siamo stati bravi a stare dentro la partita, cercando il gol senza scoprirci troppo. Se non fossimo stati squadra non avremmo passato il turno. Siamo riusciti a creare più di loro, a calciare verso la porta anche se in questo periodo facciamo un pò di fatica a fare gol. Abbiamo rischiato in un paio di ripartenza che non dovevamo concedere, l’importante oggi era passare il turno, l’obiettivo lo abbiamo raggiunto. In questo momento troveremo tutte squadre forti, alcuni dei ragazzi contro cui abbiamo giocato stasera tra qualche anno giocheranno in serie A. Sono sempre stato sereni perché la squadra giocava ed era sul pezzo, non era facile dopo aver preso gol a freddo. Giochiamo ogni 4 giorni e davanti siamo un pò corti. Giocatori come Ronaldo e Jelenic mancherebbero a chiunque ma chi ha giocato ha fatto una buona gara. Le risposte sono state positive, qualche errore c’è stato ma sapevamo che la Juve aveva qualità, in un campionato magari commettono delle ingenuità che gli fanno perdere punti ma nella gara secca possono vincere con chiunque. Non possiamo vincere tutte le partite 3/4 a zero, ci sta anche trovare delle squadre con le quali bisogna saper soffrire. Mi pare che alle volte si perda questa visione più generale della situazione. Loro hanno grande qualità, sono giocatori che potenzialmente in futuro giocheranno in serie A. Oggi abbiamo preso un gol a freddo che ha complicato un po’ i piani ma secondo me non abbiamo fatto una brutta partita ma dobbiamo recuperare gli acciaccati perché abbiamo bisogno di forze fresche. Sarà un percorso duro fino alla fine".