Padova, Oddo: “Noi solidi, dura farci gol. Ritorno? Tutto aperto, ce la giocheremo”

Le parole del tecnico della compagine biancorossa, Massimo Oddo, a margine del pareggio maturato contro il Catanzaro

0-0: è questo il risultato della sfida tra Catanzaro e Padova, andata in scena ieri sera al "Ceravolo", e valida per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C. Intervenuto nel post gara ai microfoni di "Rai Sport", è proprio il tecnico della compagine biancorossa, Massimo Oddo , ad analizzare la prova offerta dai veneti.

"In questo momento facciamo un po’ di fatica davanti, non riusciamo a finalizzare, ma dietro è dura farci gol per chiunque. Siamo solidi e lo abbiamo dimostrato, abbiamo usato le armi che abbiamo. In vista del ritorno è tutto aperto, sono due squadre forti che se la giocheranno fino in fondo. Siamo pronti, adesso ci fermiamo un attimo e poi inizieremo a preparare la partita di domenica".