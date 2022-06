Padova, Oddo: “Devo ancora parlare con la dirigenza. Futuro? Non so niente per ora”

Le dichiarazioni del tecnico del Padova, Massimo Oddo in seguito alla sconfitta in finale playoff di Serie C contro il Palermo di Baldini

⚽️

Seconda finale persa di seguito per il Padova, prima per Massimo Oddo da tecnico dei biancoscudati che si ritrovano a dover ripartire nuovamente dalla Serie C. I veneti in questa stagioni con l'ex Pescara in panchina hanno raggiunto il secondo posto alle spalle della Sudtirol nella regular season, totalizzando ben 86 punti in classifica. Nei playoff hanno eliminato sia Juventus U23 che Catanzaro prima di affrontare nella doppia finale il Palermo di Silvio Baldini, capace di sconfiggere il club patavino sia all'andata che al ritorno per 1-0. Oddo ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro. Di seguito le sue parole:

"Io ancora al Padova? Non so niente per ora. Devo parlare con la dirigenza che non ho ancora sentito essendo finiti da poco i play off, quando capiterà capiremo bene piani e programmi per proseguire insieme".