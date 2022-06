Padova, Monaco torna sulla sconfitta a Palermo: “Ci aspettavamo un finale diverso…”

“Successo, Riconoscimento, Gloria… Molti di noi lottano per ragioni come queste ma non puoi costruirti un buon nome in un giorno. Si chiude un’altra stagione, per me una delle tante ma che ogni anno mi arricchisce sotto l’aspetto umano e calcistico. È stato un cammino lungo e difficile, pieno di ricordi belli o brutti, che ci ha segnato, ci aspettavamo tutti un finale diverso ma con la consapevolezza di aver dato tutto quando sono entrato in campo. L’affetto dimostrato da voi tifosi è stato impagabile e spero che questa città possa lottare e sognare raggiungendo obiettivi più ambiziosi, perché li merita. Mi sono allenato ogni giorno, dando sempre il massimo e facendomi trovare pronto in ogni momento. Bisogna rimettersi subito in carreggiata per una nuova stagione… Si riparte con più fame di prima. Quando si dice che ' solo calcio', magari la gente non sa che all’apparenza… Racchiude emozioni, famiglia, amici e ostacoli da superare con motivazione”