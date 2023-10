Padova, Mirabelli: “Settori giovanili non hanno senso. Abodi dovrebbe dimettersi”

Il Padova è primo in classifica nel girone A di Serie C. La società veneta è stata due volte vicina alla promozione in Serie B, ma non ci è mai riuscita. La prima volta nella stagione 2020-2021 nella finale playoff contro l'Alessandria persa ai rigori. L'anno successivo, sconfitta contro il Palermo di Silvio Baldini. Questo sembra essere l'anno giusto per un ritorno nella serie cadetta che manca dalla stagione 2018-2019. Nel corso della 'Palermo Football Conference' - organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo - ha preso la parola anche Massimiliano Mirabelli, attuale Responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo del Padova: "Immaginate le tante società di calcio che hanno investito negli anni per ampliare e rafforzare il proprio settore giovanile, si vedono catapultare questa nuova legge che in pratica svincola tutti i giocatori a fine anno, dal 14° anno di età. Quindi la domanda è: che senso ha a questo punto fare il settore giovanile? Oggi sono autorizzate le "rapine" dei giocatori, e alle società non rimane niente. Questo è un dramma per quelle società che hanno investito tanto".