Padova, Mirabelli: “Possiamo vincere i playoff. Il nostro principale avversario…”

Le parole di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, in vista dell'inizio dei playoff di Serie C

E' il Sudtirol la terza squadra promossa in Serie B, grazie alla vittoria in trasferta al "Nereo Rocco" maturata contro la Triestina. Beffato il Padova , sconfitto nei minuti finali in casa con la Virtus Verona, e dunque costretto ad affrontare i playoff per poter sperare ancora nella promozione in cadetteria. A parlare a pochi giorni dalla fine della regular season è il direttore sportivo del club veneto, Massimiliano Mirabelli, sulle colonne del “Corriere del Veneto”.

"La società sta facendo di tutto per mettere la squadra nelle condizioni migliori in vista dei playoff: crediamo che questo ritiro a Lens sia l’ideale per resettare tutto dopo quanto accaduto nell’ultimo periodo. Vorrei fare i complimenti alla squadra e a tutto lo staff tecnico per la straordinaria cavalcata di cui ci siamo resi protagonisti. Abbiamo recuperato 8 punti al Südtirol in poco più di un mese e abbiamo rimesso in piedi una lotta per il primo posto che, a un certo punto, pareva perduta. Purtroppo non siamo riusciti per un nonnulla a vincere a Bolzano, pur avendo giocato una grande partita e aver messo sotto la capolista. Ci è mancata la fortuna, sotto forma del legno colpito da Ceravolo, che ha bissato quello colpito all’andata, ma alla squadra non posso rimproverare nulla. E’ stato fatto il massimo, considerato il punto da cui eravamo partiti. La cosa più importante sarà ripartire nella maniera giusta: ci aspettano sei partite e siamo fermamente convinti di potercela fare contando sulle nostre forze. Non pensiamo a questo o a quell’avversario, pensiamo a noi, perché il nostro principale avversario siamo noi stessi. Abbiamo fiducia nella nostra rosa e nella qualità dei nostri giocatori".