Padova, Mirabelli: “Moro al Sassuolo? Trasferimento oneroso. Andelkovic giocatore…”

Il ds del Padova Mirabelli ha presentato Dezi ma ha parlato della trattativa Moro col Sassuolo e dell'addio dell'ex Palermo Andelkovic

Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo arrivato Jacopo Dezi in casa Padova , il direttore sportivo ex Milan Massimiliano Mirabelli ha svelato alcuni retroscena di calciomercato, citando fra tutti l'attuale capocannoniere del girone C di Serie C :

"Su Moro ho detto al Sassuolo che ci saremmo rivisti a luglio. L’ho detto sia a Carnevali che ad altri club. Il ragazzo aveva espresso chiaramente la volontà di non giocare più a Padova. Nel momento in cui il Sassuolo arriva ad accettare tutte le condizioni che avevo dato non abbiamo avuto problemi a fare l’operazione subito. Le cifre più o meno sono quelle che sono circolate. C’è una percentuale sulla futura rivendita perché Moro diventerà un giocatore importantissimo. Con Moro non avevamo troppa forza contrattuale perché il rinnovo era fino al 2024 e ci saremmo trovati in estate con un ragazzo che voleva andare via. Negli ultimi giorni si stava facendo avanti più dì una squadra ma abbiamo tenuto fede alla parola data al Sassuolo. È il trasferimento più oneroso della Serie C di tutti i tempi. Non c’è mai stata un’operazione così importante. Andelkovic era il giocatore che aveva giocato meno, il mio obiettivo era quel tipo di giocatore che era Dezi. L’allenatore mi aveva chiesto di tenere l’ossatura della squadra, la proprietà era disponibile a fare qualcosa".