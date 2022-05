Padova, Mirabelli: “Col Catanzaro sfida aperta. Biasci? L’avrei voluto con noi”

Le parole del direttore sportivo biancorosso, Massimiliano Mirabelli, alla vigilia della sfida playoff contro il Catanzaro

Dopo aver superato la Juventus Under 23 nella seconda fase Nazionale dei Playoff, il Padova si prepara alla doppia sfida contro il Catanzaro, che determinerà chi - tra le due compagini - potrà accedere all'ultimo atto degli spareggi. Un impegno presentato alla vigilia dal direttore sportivo biancorosso, Massimiliano Mirabelli , intervenuto ai microfoni del "Gazzettino di Padova".

“ La Juve ha i migliori U23 d’Europa , l’anno prossimo faranno la A o la B. Abbiamo superato un turno complicato e anche con delle assenze importanti. In passato ho lavorato a Cosenza . Uno dei derby più accesi, ma al di là delle rivalità spero che un giorno le due squadre possano affrontarsi in A. La Calabria ha realtà importanti”.

Sul suo passato al Catanzaro: “Ora il passato non conta, sono a Padova e vogliamo vincere questa partita. Troveremo uno stadio caldo, dovremo andar là con rispetto e provare a vincere perché vogliamo arrivare fino in fondo. Siamo due squadre importanti costruite per vincere e con grandi valori. Saranno due sfide aperte e difficili“.