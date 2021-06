Padova, Mandorlini: “Rigore assurdo, meritavamo di vincere. Ritorno? C’è fiducia”

Solo un pari tra Padova e Avellino. Termina con il risultato di 1-1 all’Euganeo, la sfida tra Padova e Avellino, andata in scena questa sera e valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C. A sbloccare la gara al 37’ del primo...

⚽️

Solo un pari tra Padova e Avellino.

Termina con il risultato di 1-1 all’Euganeo, la sfida tra Padova e Avellino, andata in scena questa sera e valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C. A sbloccare la gara al 37’ del primo tempo è Krešic, che su corner di Ronaldo ha colpito di testa all’angolino. Non tarda ad arrivare la riposta degli irpini, che nella ripresa trovano la rete dell'1-1 con Maniero. Delusione tangibile, quella della compagine veneta, testimoniata dalle parole del tecnico Andrea Mandorlini, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara.

“Penso che abbiamo preso un rigore assurdo, ma abbiamo fatto una buona gara. Ci sono ancora novanta minuti. Eravamo stanchi come loro, ma abbiamo avuto più occasioni di loro. È chiaro che quando giochi per difenderti, e loro hanno fatto questo, si fa meno fatica. Meritavamo di vincere, un rigore assurdo, allucinante. Siamo però fiduciosi, abbiamo un’altra partita.”

Infine Mandorlini approfondisce la questione relativa all’episodio del rigore: “Non so ancora cosa potremo cambiare, vedremo. L’Avellino ha giocato tutti dietro e hanno vissuto su questi episodi. È inutile dire se il rigore si può dare o meno, se non c’è non c’è. Adesso dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita".