Padova, Mandorlini: “Gara dura, Girone C superiore. L’errore da non commettere…”

Le parole del tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, alla vigilia della delicata sfida playoff contro l'Avellino

“Ce la siamo vista brutta, ma adesso stiamo bene. Adesso conta quello che succederà domani e poi mercoledì. Questa partita è ancora più difficile, siamo alle porte della finale, sappiamo che sarà dura. Abbiamo fatto molti errori individuali, il secondo gol loro è stato molto bello, ma negli altri c’è compartecipazione nostra. Dobbiamo far tesoro, certe paure che ti capitano durante le partite non puoi metterle in conto. Nel calcio ogni tanto succedono queste cose. Braglia lo conosco da tempo, avendolo incontrato da avversario anche quando eravamo calciatori, abbiamo anche in comune l’amicizia con Nicolini, mio ex collaboratore. Dal punto di vista caratteriale e agonistico il girone C è superiore, non dobbiamo metterla su questi termini con loro altrimenti perdiamo. Dobbiamo fare bene le cose che conosciamo, mantenendo alta la concentrazione”.