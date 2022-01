Padova, il nuovo Ds Mirabelli: “Società importante, cercavo una soluzione così”

Le dichiarazioni di Massimiliamo Mirabelli, nuovo direttore sportivo del Padova, all'inizio della nuova avventura con i veneti

Nuova avventura per Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan e adesso tra le fila del Padova. Nei giorni scorsi, Mirabelli ha trovato l'accordo con la società veneta, nel girone A di Serie C.