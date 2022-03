Padova, il DS Mirabelli: “Oddo? Vedo un futuro roseo. Moro-Sassuolo, ecco le cifre”

Il DS del Padova Mirabelli ha commentato l'arrivo del nuovo tecnico Massimo Oddo e le cifre del trasferimento al Sassuolo di Luca Moro

Il direttore sportivo del Padova , Massimiliano Mirabelli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport, commentando le cifre dell'affare Moro , attaccante acquistato recentemente dal Sassuolo ed in prestito al Catania , e dell'arrivo del nuovo tecnico in biancoscudato Massimo Oddo :

"Non mi piace parlare di cifre, comunque sì, i numeri sono questi: quasi 4 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita e un bonus di oltre 2 milioni in base al raggiungimento di obiettivi. Massimo Oddo nuovo tecnico biancoscudato? Gli è piaciuto il progetto, so che aveva altre opportunità, gli avevo anche proposto un contratto più lungo ma qui c'è veramente la possibilità di pensare ad un futuro roseo".