Padova, Chiricò: “Juventus U-23 ben messa in campo. Ora mancano cinque partite”

Il gol vittoria di Chiricò consente una gara più agevole all'Euganeo del Padova contro la Juventus Under 23 di Zauli ai playoff di Serie C

Cosimo Chiricò , match winner per il Padova sulla Juventus U-23, al termine della gara, valida per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, come si legge sul sito ufficiale biancoscudato, ha dichiarato:

"Sono orgoglioso di questa squadra e della prestazione che abbiamo fatto. E’ sempre un’incognita quando si torna in campo dopo 25 giorni, ma noi abbiamo fatto la partita che volevamo. Il gol? Fabio mi ha fatto un bell’assist, sono veramente felice. La Juventus Under 23 è una squadra ben messa in campo, abbiamo superato anche la maledizione di questo campo. Avevamo già vinto in campionato, ma abbiamo vinto anche oggi. Mancano cinque partite. Lo scorso anno ci avevo sofferto, non era facile giocare su questo campo, ma abbiamo reagito da grande squadra e grande gruppo. Potevamo fare più gol, alla fine ne è arrivato uno e va bene così".