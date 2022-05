Padova-Catanzaro, probabili formazioni: Oddo e Vivarini in campo per la finale

La vincente della sfida tra Padova e Catanzaro, in programma questa sera alle 19:00, affronterà una tra Palermo e Feralpisalò

Mediagol ⚽️

Sale l'attesa per il secondo confronto tra Padova e Catanzaro che, nella giornata di oggi, si affronteranno nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C: ultimo atto prima della finale. La vincente del match sfiderà una tra Palermo e Feralpisalò.

Si tratta di un match da dentro o fuori. Dopo lo 0-0 dell'andata, infatti, è ancora tutto in bilico tra la squadra di Massimo Oddo e quella di Vincenzo Vivarini e sia in Calabria sia in Veneto si registra già grande fermento. I biglietti per i tifosi locali sono quasi esauriti e i mille biglietti del settore ospiti si sono volatilizzati in circa mezzora, tanto da spingere il club giallorosso a chiedere la messa in vendita di altri 500 tagliandi.

Per accedere all'ultimo atto degli spareggi promozioni, le due formazioni potranno contare solo sulla vittoria. In caso di pareggio, infatti, si procederebbe allo svolgimento di due tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, così come previsto dal regolamento.

La sfida, che andrà in scena alle 19:00 allo stadio "Euganeo", sarà visibile in diretta TV su Sky - sul canale 253 - e in streaming su Eleven Sport per tutti gli abbonati.

In caso di ammonizione e passaggio del turno potrebbero saltare la finale d’andata - in quanto entrati in diffida - Della Latta, Saber, Dezi, Kirwan, Ajeti, Pelagatti, Gasbarro, per i biancoscudati e Vandeputte, Cinelli, Tentardini, Sounas, Verna, Martinelli, Wellbeck, Iemmello, Scognamillo per i calabresi.

Di seguito, le probabili formazioni della sfida:

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Valentini, Kirwan; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarini.