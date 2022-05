Padova-Catanzaro, entusiamo alle stelle: mille biglietti sold out in mezz’ora

E' boom di biglietti acquistati dai tifosi calabresi per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Padova

Dopo lo 0-0 dell'andata, si deciderà domenica la prima finalista dei playoff di Serie C . Al Ceravolo di Catanzaro, davanti a quasi 12mila spettatori, le due squadre chiudono con un pareggio a reti inviolate il primo dei due confronti.

All'indomani della sfida disputata in terra calabrese, il club biancorosso ha fatto sapere che in meno di mezz'ora il settore ospiti dello stadio "Euganeo" è andato esaurito. L'impianto sportivo veneto ha una capienza di circa 1000 posti, a fronte dei 2500 disponibili. Motivo per il quale, fa sapere il Padova, il Catanzaro ha chiesto più biglietti e attende la risposta da parte delle autorità competenti e del Calcio Padova.