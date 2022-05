Paci: “Playoff di alto livello, ma Catanzaro e Reggiana hanno qualcosa in più”

Le parole dell'allenatore Massimo Paci, in vista del ritorno della prima fase Nazionale dei playoff di Serie C

Archiviata l' andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C, l'allenatore Massimo Paci fa il punto sul mini torneo iniziato il primo maggio dopo la fine della regular season, sbilanciandosi sulla possibile quarta promossa in Serie B.

"I playoff di Lega Pro quest’anno sono di alto livello e tutto può succedere - ammette Paci ai microfoni di "TuttoC" - Il Catanzaro nel corso del campionato ha espresso un buon calcio grazie ad una squadra forte e ad un allenatore di grande esperienza. La Reggiana ha fatto un campionato incredibile, sia per tasso tecnico che per continuità di rendimento, sono le due squadre che nel corso della stagione hanno fatto qualcosa in più".