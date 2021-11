Monterosi, vicino il ribaltone in panchina: D’Antoni ad un passo dall’esonero

Il club avrebbe deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico D'Antoni, dopo i deludenti risultati maturati dalla squadra

Sembra ormai ad un passo il ribaltone in panchina in casa Monterosi Tuscia. In virtù degli scarsi risultati recentemente raggiunti dalla squadra, reduce da quattro sconfitte conseucutive, la dirigenza avrebbe infatti deciso di esonerare il tecnico David D'Antoni. A riportare la notizia è "TuttoC", secondo cui, l'allenatore, sarebbe già stato informato della decisione presa e si attenderebbe dunque solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ancora non noto il nome del tecnico che siederà sulla panchina del club laziale.