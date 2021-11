Monterosi Tuscia, Capponi: “In casa solo dieci spettatori, ci tenete alla squadra?”

Le dichiarazioni del presidente del Monterosi Tuscia, Luciano Capponi, in merito alla presenza allo stadio dei propri tifosi

"Ho il quadro dei nostri tifosi al seguito in trasferta: zero. In casa, anche se non siamo propriamente a casa perché giochiamo a Viterbo, abbiamo dieci spettatori di media e sugli spalti ci sono sempre più tifosi delle squadre avversarie. Noi non abbiamo nulla da parte della popolazione e non posso pregare quei tifosi che a Monterosi ci sono di fare un viaggio così doloroso di mezz'ora per arrivare fino a Viterbo. Chiedo ai tifosi monterosini: ci tenete davvero alla squadra? Moltissime squadre hanno dei ricavati non indifferenti che aiutano le casse della società, noi invece non abbiamo nulla. La mia è una presa d'atto di una tendenza che spero che possa essere invertita".