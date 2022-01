Monterosi, pres. Capponi: “I miei tifosi sono da clonare. La Serie C è già un sogno”

L'entusiasmo del presidente del Monterosi Tuscia Capponi dopo il 3-1 al Potenza. In Serie C li aspetta la trasferta al "Barbera" di Palermo

“Ci chiamano matricola terribile, per noi è una bella soddisfazione. Nonostante tutti i guai, le difficoltà e gli infortuni domenica abbiamo dimostrato che stiamo facendo un grande lavoro. Se potessi fare un capolavoro ingegneristico clonerei i tifosi per averne almeno 15mila. Con quel numero si va in serie A. Adesso direte ‘Questo è pazzo’ e magari un pochino lo sono, ma bisogna essere un po’ pazzi nella vita e credere nei sogni. Il Monterosi Tuscia in serie C è già un bel sogno, figuriamoci in serie B e mi voglio fermare qua. Come si fa ad aumentare il numero di tifosi? L’ho chiamato apposta Monterosi Tuscia. Puntiamo ad andare bene e cerchiamo di finire alla grande questo campionato. In questo modo, magari inizia a girare la voce che può essere una cosa bella e interessante tifarci“.