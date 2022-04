Monterosi, Piroli: “Destino nelle nostre mani. Latina? Non ci regaleranno niente”

Le parole il difensore del Monterosi, Danilo Piroli, in vista del prossimo impegno contro il Latina

" Dovremo scendere in campo pensando soltanto alla nostra partita abbiamo il destino nelle nostre mani: se vinciamo contro il Latina siamo settimi e ci giocheremo il primo turno degli spareggi in casa con il doppio risultato a disposizione".

Così il difensore biancorosso Danilo Piroli, sulle colonne de "Il Messaggero", dopo la restituzione dei due punti al Foggia che rischia di compromettere il settimo posto per la compagine laziale. Il calciatore, durante l'intervista, si è proiettato al prossimo impegno con il Latina.

"Latina in vacanza? No: non ci regaleranno niente e la nostra rivalità è alimentata dal duello dello scorso anno".