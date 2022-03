Monterosi-Monopoli, Colombo: “La formazione la fa il Covid-19. All’andata…”

Le dichiarazioni di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, in vista dell'imminente gara di Serie C contro il Monterosi Tuscia

"Abbiamo recuperato Hamlili e Basile, con quest'ultimo che però vorremmo reinserire man mano in Primavera. A tal proposito voglio fare i complimenti all'intero settore giovanile, in particolare al mister e la squadra per la promozione in Primavera 2. Per il resto la formazione sembra doverla fare più il Covid-19 che il sottoscritto. E' un problema che dobbiamo risolvere, siamo abituati a vivere certe difficoltà, spero non incida sulla partita di domenica. Uno dei casi è sorto a inizio settimana, perciò abbiamo fatto controlli ogni due giorni. Gli altri sono usciti tra l'altro ieri e oggi. Sotto il piano psicologico possono intaccare la serenità, ma il nostro è un gruppo maturo che può superare le difficoltà. Speriamo che non ci siano altri casi. Andata? Al di là del risultato fu una vittoria sofferta, avevano il predominio territoriale e del palleggio e ci è servito l'episodio vincente per mettere in sicurezza il risultato. E' una squadra giovane con tante potenzialità, in casa ha fatto soffrire tutte le grandi, devono raggiungere la salvezza e perciò mi aspetto una difficoltà importante. Per noi sarà un esame di maturità per approccio e carattere, non dobbiamo sottovalutare nessuno. L'atteggiamento porta a risultati diversi, non dimentichiamoci di come abbiamo fatto a perdere certe partite e come abbiamo ottenuto risultati. Ci aspettano squadre che devono lottare per un obiettivo, bisognerà affrontarle nel modo giusto".