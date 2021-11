Monterosi, Lucchesi: “Ottimo risultato raggiunto da Ghirelli. Serie C equilibrata”

Fabrizio Lucchesi, direttore generale ex Palermo e attualmente al Monterosi Tuscia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle novità sul regolamento della Lega Pro

"Il grande problema dei club di C è la sostenibilità. L'idea dello stadio di proprietà è importante verso questa direzione. Per fortuna si è tornati ad avere uno steward ogni 250 spettatori in tribuna e non più ogni 38: era sempre stato così, Ghirelli ha ottenuto un ottimo risultato. Troppi cambi di panchine? Non è un problema della Lega Pro ma del nostro modello calcio. Quando in Italia abbiamo un problema diamo la colpa all'allenatore. Per un direttore la cosa più difficile è scegliere l'allenatore. Non siamo come altri paesi in cui il tecnico cambia dopo 5-10 anni. Credo che una maggiore stabilità ci farebbe bene. Purtroppo abbiamo dovuto avvicendare D'Antoni che aveva fatto un bel lavoro ma poi si era un pochino smarrito. Crediamo di aver trovato l'allenatore che ci porterà alla salvezza, che per noi è come una salvezza. Serie C? Un bellissimo campionato con molto equilibrio. All'inizio pensavo ci fosse maggiore differenza di valori, invece le classifiche sono corte. Qualche squadra è al di sotto delle aspettative ma rispetto agli altri anni, complessivamente, vedo un calcio in crescita. E questo è un segnale positivo, perché serve maggiore qualità"