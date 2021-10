Monterosi, Lucchesi: “Noi mille abitanti, Palermo un milione. Questa è una favola”

Le parole del direttore generale del Monterosi Tuscia, Fabrizio Lucchesi, a pochi giorni dal successo maturato contro l'Avellino

Il Monterosi Tuscia ha conquistato la prima, storica, vittoria in serie C battendo 2-1 l’Avellino. Un successo importante quello dei viterbesi che, nonostante l'inferiorità numerica, sono riusciti a rimontare i campani conquistando tre preziosissimi punti. A pochi giorni dal match del "Rocchi", il direttore generale del club Fabrizio Lucchesi, vecchia conoscenza di tifosi e addetti ai lavori rosanero e protagonista dirigenziale, suo malgrado, del fallimento del club di Viale del Fante nell'estate 2019, è tornato a parlare del momento vissuto dalla squadra: attualmente a quota 7 punti in classifica.